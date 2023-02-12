Февраль, 12 в 20:16

Съемочная группа немецкого издания Bild попала под минометный обстрел российских войск в Бахмуте Донецкой области.

Взрывы раздавались на расстоянии менее 200 метров от журналистов, им удалось добраться до укрытия.

На видео, опубликованном изданием Bild, репортер Пауль Ронцгаймер рассказывает, что в Бахмуте до сих пор остаются мирные жители.

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– В людей могут стрелять и они могут погибнуть в любой момент и в любом месте. Несмотря на это, в Бахмуте остаются тысячи. Пока идем мимо разрушенных зданий, мы сами становимся свидетелями российских атак: российские военные стреляют из гранатометов по микрорайону, где мы опрашиваем жителей. В небе видны российские самолеты. Это пугает, – признается репортер Пауль Ронцгаймер.

Журналист отметил, что “Бахмут стал символом почти годовой захватнической войны России против Украины”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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