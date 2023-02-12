Лютий, 12 в 20:16

Знімальна група німецького видання Bild потрапила під мінометний обстріл російських військ у Бахмуті Донецької області.

Вибухи лунали на відстані менше ніж 200 метрів від журналістів, їм вдалося дістатися до укриття.

На відео, яке опублікувало видання Bild, репортер Пауль Ронцгаймер розповідає, що у Бахмуті досі залишаються мирні жителі.

Зараз дивляться

– У людей можуть стріляти і вони можуть загинути в будь-який момент і в будь-якому місці. Попри це, у Бахмуті залишаються тисячі. Поки йдемо повз зруйновані будівлі, ми самі стаємо свідками російських атак: російські військові стріляють з гранатометів по мікрорайону, де ми опитуємо мешканців. У небі видно російські літаки. Це лякає, – зізнається репортер Пауль Ронцгаймер.

Журналіст зазначив, що “Бахмут став символом майже річної загарбницької війни Росії проти України”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.