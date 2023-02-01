Февраль, 01 в 13:42

Польский президент Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому символически принять капитуляцию Российской Федерации в Переяславе Киевской области – именно там в 1654 году гетман Богдан Хмельницкий присягнул московскому царю.

– Я сказал: Владимир, глядя на нашу историю, на то, как когда-то разошлись наши пути, я хотел бы тебя очень попросить. Когда вы победите Россию, когда россияне приползут сюда на коленях подписывать мирный договор, отвези их в Переяслав, и пусть они там подпишут с вами мирный договор, – цитирует Дуду польское издание PAP.

По мнению польского президента, Зеленский таким образом может “перечеркнуть все те годы советского и российского влияния и рабства – со времен царизма и до недавнего времени”.

Он добавил, что “глубоко верит”, что благодаря совместной поддержке союзников и решительности соседей украинцы победят Россию — “врага, который, к сожалению, снова оказался ненавистным”.

Сейчас смотрят

Дуда объяснил, что все хотели бы иметь возможность жить с Россией и ее жителями в мире, свободно развиваться, “строить свою жизнь и процветание вместе”.

– Как видите, к сожалению, это невозможно, потому что они нападают, грабят, убивают и хотят отобрать свободу, – сказал глава Польши.

Напомним, что гетман Богдан Хмельницкий 8 января 1654 под влиянием обстоятельств, среди которых – война с Речью Посполитой и шаткость позиций союзников, созвал совет, на котором заключил “военный союз” с Московией и присягнул на верность московскому царю.

Впоследствии точные результаты Переяславского совета были утрачены и переписаны историками, поэтому решение, принятое там, трактуется по-разному.

В советском варианте это событие преподносилось в качестве “воссоединения” с РФ.

Источник: РАР