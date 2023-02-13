Лютий, 12 в 23:27

Президенти Польщі та Литви були впевнені в лютому 2022 року, що Росія здійснить вторгнення в Україну, саме тому напередодні повномасштабної війни, 23 лютого, Анджей Дуда та Гітанас Науседа приїхали з візитом до Києва.

Про це в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro розповів польський лідер Анджей Дуда.

Його запитали, чи було для нього несподіванкою російське вторгнення в Україну.

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– Ми знали, що Росія почне вторгнення. Тому 23 лютого ми вирішили вирушити до Києва разом із президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб продемонструвати солідарність, – відповів Дуда.

Польський президент додав, що його український колега Володимир Зеленський також не мав ілюзій щодо вторгнення Росії.

– Він сказав мені слова, що запам’яталися: що нікуди не втече і що ми можемо більше ніколи не побачитися. Ще він мені сказав: якщо Путін думає, що ми здамося, він дуже помиляється. Україна чинитиме опір до останньої краплі крові, – сказав Анджей Дуда.

Президента Польщі також запитали, чи є можливим напад Росії на його державу, враховуючи те, що це було б нападом на країну-члена НАТО.

– Коли в 2001 році Сполучені Штати зазнали нападу, всі союзники стали на бік американців у боротьбі з терористами. Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, хоч би яким він був, відповідь була б такою ж: швидкою і рішучою, – відповів Дуда.

Водночас він зауважив, що російське вторгнення на територію Польщі є можливим в тому випадку, якщо Росія здобуде перемогу в Україні.

За словами Дуди, російська перемога можлива, “якщо Україна не отримає дуже термінової допомоги”.

Польський лідер додав, що в Росії сьогодні немає сучасної військової інфраструктури, але залишається людський ресурс.

– Якщо найближчими тижнями ми не відправимо в Україну військову техніку, Путін може перемогти… Він може перемогти, і ми не знаємо, де він тоді зупиниться, – сказав Анджей Дуда.

При цьому Анджей Дуда згадує, як на початку вторгнення поляки допомагали українцям, які виїжджали за кордон.

– Я дуже пишаюся своїми співвітчизниками. Вони першими прийшли на допомогу українцям на кордоні, приймали біженців, які тікали від бомбардувань. Це було досить неординарно, спонтанно, тому що, хочу підкреслити, нам не довелося будувати жодних таборів для біженців, – згадує він.

Президент Польщі каже, що громадяни Польщі “дуже добре знають наших українських сусідів”. Іншою причиною такої допомоги є й те, що поляки не забули, що таке російська окупація, що таке російське вторгнення і як поводиться російська армія, оскільки прихід Росії “означає смерть, жорстокість, нещадну боротьбу”, каже він.