Февраль, 12 в 18:23

Украинские ракетные войска поразили восемь районов сосредоточения живой силы российских оккупационных войск, а украинской авиацией было нанесено еще два удара по личному составу врага.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 12 февраля.

— Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 2 склада боеприпасов врага, — говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе сообщают, что Российская Федерация не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны и продолжает поражение гражданских объектов и помещений мирного населения.

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— В течение суток противник нанес два ракетных удара и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня, — сообщили военные.

Угроза дальнейших российских ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины, отметили в Генштабе.

Сейчас противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Осуществляет усиление своей группировки войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

Ситуация по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. За эти сутки вражеским обстрелам подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них Нововасильевка, Волковка, Кондратовка, Большая Рыбица и Запселье Сумской области и Волчанск, Амбарное и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 17 районов населенных пунктов. В частности это — Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Спирное, Васюковка, Парасковиевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут и Клищеевка Донецкой области. В целом — 13 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 21 населенного пункта. Среди них — Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы Времовки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки на Запорожье и Никополя Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Меловое, Змиевку, Веселое, Никольское, Антоновку и Днепровское.

— Противник не прекращает терроризировать жителей временно занятых им территорий Херсонской области. На этот раз давлению подвергся наиболее незащищенный слой — пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение любых пенсий, — добавили в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.