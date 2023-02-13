Февраль, 13 в 12:58

Заявления бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони относительно полномасштабной войны РФ против Украины и украинского лидера Владимира Зеленского бессмысленны, неприемлемы и подыгрывают российской пропаганде.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, которое обнародовал спикер МИД Олег Николенко.

В ведомстве отреагировали на заявление Берлускони, в котором тот раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони за встречу с президентом Украины в Брюсселе.

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Олег Николенко вспомнил историю, произошедшую в 2010 году, когда он работал в посольстве Украины в Ливии. По словам спикера, однажды тогдашний премьер Италии Сильвио Берлускони прилетел на встречу с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи и публично поцеловал ему руки.

Николенко провел параллели между этим случаем и нынешней позицией Берлускони по поводу российской агрессии.

– Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента – попытка поцеловать руки Путина, которые по локти в крови. Попытка продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору, — подчеркнул Николенко.

Он добавил, что Берлускони должен осознавать, что своими пророссийскими нарративами только поощряет Кремль к дальнейшей агрессии против Украины.

– Итальянский политик должен осознавать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а значит, несет политическую и моральную ответственность, — заявил Николенко.

В МИД также отметили четкую и оперативную реакцию премьера Италии после заявлений Берлускони. Джорджа Мелони заверила в непреклонной поддержке Украины со стороны итальянского правительства.

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Что заявил Берлускони и реакция правительства Италии

На днях Сильвио Берлускони прокомментировал встречу премьера Италии и Владимира Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе. Он сообщил журналистам, что если бы все еще возглавлял правительство, то не встретился бы с президентом Украины, поскольку оценивает его действия “очень негативно”.

Берлускони, известный своей прокремлевской позицией, утверждал, что если бы Владимир Зеленский прекратил “атаковать две автономные республики Донбасса”, то полномасштабной войны якобы не было бы. Под “автономными республиками” итальянский политик имел в виду террористические формирования “ДНР/ЛНР”, спонсируемые Кремлем.

Берлускони также заявил, что президент США Джо Байден должен был бы предложить Владимиру Зеленскому “план Маршалла” на $9 трлн для восстановления Украины после войны в обмен на немедленное прекращение огня. Бывший премьер Италии выразил мнение, что Вашингтон не должен помогать Украине оружием.

На эти заявления оперативно отреагировали в пресс-службе нынешнего правительства Италии. Премьер Джорджа Мелони заверила в непреклонной поддержке Украины.

– Поддержка Украины со стороны итальянского правительства является твердой и убедительной, и это четко предусмотрено в программе и подтверждено всеми голосованиями парламентского большинства, — говорится в заявлении.

Как известно, Сильвио Берлускони трижды занимал должность премьер-министра Италии с 1994 по 2011 годы. Он известен своей пророссийской позицией. Вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным Берлускони посещал временно оккупированный Крым в 2015 году.

А уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины Берлускони прямо называл Путина своим “хорошим другом”.

Источник: Facebook-страница Олега Николенко, Il Messaggero, ANSA