Лютий, 13 в 12:58

Заяви колишнього прем’єра Італії Сільвіо Берлусконі щодо повномасштабної війни РФ проти України та українського лідера Володимира Зеленського є безглуздими, неприйнятними та підігрують російській пропаганді.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, яку оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко.

У відомстві відреагували на заяву Берлусконі, в якій той розкритикував прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні за зустріч із президентом України в Брюсселі.

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Олег Ніколенко пригадав історію, яка сталася в 2010 році, коли він працював у посольстві України в Лівії. За словами речника, якось тодішній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі прилетів на зустріч із лівійським диктатором Муаммаром Каддафі та привселюдно поцілував йому руки.

Ніколенко провів паралелі між цим випадком та нинішньою позицією Берлусконі щодо російської агресії.

– Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, щоби продемонструвати свою лояльність. Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента – спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору, – наголосив Ніколенко.

Він додав, що Берлусконі мав би усвідомлювати, що своїми проросійськими наративами лише заохочує Кремль до подальшої агресії проти України.

– Італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а отже, несе політичну та моральну відповідальність, – заявив Ніколенко.

У МЗС також відзначили чітку та оперативну реакцію прем’єра Італії після заяв Берлусконі. Джорджа Мелоні запевнила в непохитній підтримці України з боку італійського уряду.

Що заявив Берлусконі та реакція уряду Італії

Днями Сільвіо Берлусконі прокоментував зустріч прем’єра Італії та Володимира Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі. Він повідомив журналістам, що якби все ще очолював уряд, то не зустрівся б із президентом України, оскільки оцінює його дії “дуже негативно”.

Берлусконі, відомий своєю прокремлівською позицією, твердив, що якби Володимир Зеленський припинив “атакувати дві автономні республіки Донбасу”, то повномасштабної війни начебто не було б. Під “автономними республіками” італійський політик мав на увазі терористичні формування “ДНР/ЛНР”, які спонсорує Кремль.

Берлусконі також заявив, що президент США Джо Байден мав би запропонувати Володимиру Зеленському “план Маршалла” на $9 трлн для відновлення України після війни в обмін на негайне припинення вогню. Колишній прем’єр Італії висловив думку, що Вашингтон не повинен допомагати Україні зброєю.

На ці заяви оперативно відреагували в пресслужбі нинішнього уряду Італії. Прем’єр Джорджа Мелоні запевнила у непохитній підтримці України.

– Підтримка України з боку італійського уряду є твердою та переконливою, і це чітко передбачено в програмі та підтверджено всіма голосуваннями парламентської більшості, – йдеться в заяві.

Як відомо, Сільвіо Берлусконі тричі обіймав посаду прем’єр-міністра Італії з 1994 по 2011 рік. Він відомий своєю проросійською позицією. Разом із кремлівським диктатором Володимиром Путіним Берлусконі відвідував тимчасово окупований Крим у 2015 році.

А вже після початку повномасштабної війни РФ проти України Берлусконі прямо називав Путіна своїм “хорошим другом”.

Джерело: Facebook-сторінка Олега Ніколенка, Il Messaggero, ANSA