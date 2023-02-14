Безпорадні на мінних полях – ISW про мобілізованих, яких РФ може кинути до Вугледара

Лютий, 14 в 14:17

Мобілізовані, яких РФ має намір кинути для підсилення розбитих у боях підрозділів, навряд чи мають потенціал для широкомасштабного та швидкого наступу.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) після новини про вже третій розгром поспіль елітної 155 бригади морської піхоти РФ.

Бригаду, у складі якої було 5 тис. військовослужбовців, перший раз було розбито в Ірпені та Бучі Київської області, другий – у районі Павлівки Донецької області, а третій раз – уже під Вугледаром Донецької області.

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Як розповідав одному з російських видань військовий, який у складі цієї бригади брав участь у штурмі Вугледара, нині ця бригада на 80-90% укомплектована мобілізованими.

Аналітики ISW наголошують: РФ постійно покладається на мобілізованих осіб, які не можуть виявити мінні поля, а як натрапляють на них під час штурму, то не знають, як у таких ситуаціях діяти.

– Ці мобілізовані, імовірно, недостатньо підготовлені. Їхнім підрозділам бракує згуртованості та досвіду, що необхідні для наступальних дій, – зауважують в Інституті вивчення війни.

Аналітики не виключають, що Росія може додатково перекинути мобілізованих для оборонних чи наступальних операцій поблизу Вугледара, але ці сили навряд чи будуть ефективними.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.

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