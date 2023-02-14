Люди с первыми взрывами побежали в коридор: оккупанты обстреляли медучреждение в Херсоне
Утром 14 февраля российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне.
В это время там было достаточно людно, потому что врачи как раз принимали пациентов.
– Жертв удалось избежать только благодаря тому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор, – отмечают в областной военной администрации.
После обстрела на земле рядом со зданием медучреждения осталось стекло от выбитых окон и обломки вражеских снарядов.
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