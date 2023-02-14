Люди з першими вибухами побігли в коридор: окупанти обстріляли медзаклад у Херсоні
Уранці 14 лютого російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні.
У цей час там було досить людно, тому що лікарі саме приймали пацієнтів.
– Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор, – зазначають в обласній військовій адміністрації.
Після обстрілу на землі поряд із будівлею медзакладу залишилось скло від вибитих вікон та уламки ворожих снарядів.
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