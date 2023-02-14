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Факти / Україна

Люди з першими вибухами побігли в коридор: окупанти обстріляли медзаклад у Херсоні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Люди з першими вибухами побігли в коридор: окупанти обстріляли медзаклад у Херсоні

Уранці 14 лютого російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні.

У цей час там було досить людно, тому що лікарі саме приймали пацієнтів.

– Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор, – зазначають в обласній військовій адміністрації.

Після обстрілу на землі поряд із будівлею медзакладу залишилось скло від вибитих вікон та уламки ворожих снарядів.

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