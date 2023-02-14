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Факты / Україна

Минус 139 тыс. оккупантов и 6,5 тыс. ББМ: потери РФ на 14 февраля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

14 февраля потери личного состава армии РФ на 356-е сутки полномасштабной войны превысили 139 тысяч.

Только в течение 13 февраля Вооруженные силы Украины ликвидировали 740 оккупантов.

Боевых бронированных машин у захватчиков за почти год войны стало меньше на 6,5 тыс. Только за сутки было уничтожено восемь единиц.

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Кроме того, 13 февраля ВСУ сожгли три танка, девять артиллерийских систем, одну единицу реактивной системы залпового огня, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники.

В небе над Украиной военные приземлили два вражеских самолета и четыре беспилотника.

Потери РФ на 14 февраля 2023

  • личного состава – около 139 080 (+740),
  • танков ‒ 3 286 (+3),
  • боевых бронированных машин – 6 500 (+8),
  • артиллерийских систем – 2 299 (+9),
  • реактивных систем залпового огня – 466 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 234,
  • самолетов – 298 (+2),
  • вертолетов – 286,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2011 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 857,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 155 (+5),
  • специальной техники – 218 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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