Февраль, 14 в 8:16

14 февраля потери личного состава армии РФ на 356-е сутки полномасштабной войны превысили 139 тысяч.

Только в течение 13 февраля Вооруженные силы Украины ликвидировали 740 оккупантов.

Боевых бронированных машин у захватчиков за почти год войны стало меньше на 6,5 тыс. Только за сутки было уничтожено восемь единиц.

Сейчас смотрят

Кроме того, 13 февраля ВСУ сожгли три танка, девять артиллерийских систем, одну единицу реактивной системы залпового огня, пять единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники.

В небе над Украиной военные приземлили два вражеских самолета и четыре беспилотника.

Потери РФ на 14 февраля 2023

личного состава – около 139 080 (+740),

танков ‒ 3 286 (+3),

боевых бронированных машин – 6 500 (+8),

артиллерийских систем – 2 299 (+9),

реактивных систем залпового огня – 466 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 234,

самолетов – 298 (+2),

вертолетов – 286,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2011 (+4),

крылатых ракет ‒ 857,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 155 (+5),

специальной техники – 218 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.