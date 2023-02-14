Мінус 139 тис. окупантів та 6,5 тис. ББМ: втрати РФ на 14 лютого
Фото: Генштаб ЗСУ
14 лютого втрати особового складу армії РФ на 356-ту добу повномасштабної війни перевищили 139 тисяч.
Лише за добу Збройні сили України ліквідували 740 окупантів.
Втрати РФ на 14 лютого 2023
- особового складу ‒ близько 139 080 (+740),
- танків ‒ 3 286 (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 6 500 (+8),
- артилерійських систем – 2 299 (+9),
- реактивних систем залпового вогню – 466 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 234,
- літаків – 298 (+2),
- гелікоптерів – 286,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4),
- крилатих ракет ‒ 857,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5),
- спеціальної техніки ‒ 218 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.
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