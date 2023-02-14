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Факти / Україна

Мінус 139 тис. окупантів та 6,5 тис. ББМ: втрати РФ на 14 лютого

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

14 лютого втрати особового складу армії РФ на 356-ту добу повномасштабної війни перевищили 139 тисяч.

Лише за добу Збройні сили України ліквідували 740 окупантів.

Втрати РФ на 14 лютого 2023

  • особового складу ‒ близько 139 080 (+740),
  • танків ‒ 3 286 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 500 (+8),
  • артилерійських систем – 2 299 (+9),
  • реактивних систем залпового вогню – 466 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 234,
  • літаків – 298 (+2),
  • гелікоптерів – 286,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 857,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5),
  • спеціальної техніки ‒ 218 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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