Лютий, 14 в 8:16

14 лютого втрати особового складу армії РФ на 356-ту добу повномасштабної війни перевищили 139 тисяч.

Лише за добу Збройні сили України ліквідували 740 окупантів.

Втрати РФ на 14 лютого 2023

особового складу ‒ близько 139 080 (+740),

танків ‒ 3 286 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 6 500 (+8),

артилерійських систем – 2 299 (+9),

реактивних систем залпового вогню – 466 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 234,

літаків – 298 (+2),

гелікоптерів – 286,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4),

крилатих ракет ‒ 857,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5),

спеціальної техніки ‒ 218 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.