Норвегия передаст Украине 8 Leopard 2 и до 4 танков спецназначения

Февраль, 14 в 15:01

Норвегия отправит в Украину 8 танков Leopard 2 и до 4 танков специального назначения. Также Осло выделит деньги на боеприпасы и запчасти.

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

— Поскольку сейчас как никогда важно поддерживать борьбу Украины за свободу, мы решили подарить Украине восемь танков Leopard 2 и до четырех танков специального назначения. Несколько других стран-союзников также решили пожертвовать танки, — сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Тип танков специального назначения будет зависеть от того, что больше всего нужно ВСУ.

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– Война в Украине приближается к критической фазе, и они зависят от своевременной и существенной поддержки. Мы внесем свой вклад в обучение и подготовку украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками. Эта помощь является важным и крайне необходимым вкладом, — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Кроме того, помощь будет включать в себя передачу боеприпасов и запасных частей. Норвегия также внесет вклад в размере 250 млн крон в Фонд ЕС-Украина и Европейский фонд мира. Денежные средства будут направлены на боеприпасы и запасные части для Leopard 2.

— Норвежская военная поддержка Украины состоит из пожертвований из наших собственных запасов, вкладов в международные совместные усилия, пожертвований оборудования непосредственно от промышленности и обучения украинских военных. На данном этапе мы считаем абсолютно необходимым оказывать помощь из наших собственных запасов, — добавил министр обороны.

Он подчеркнул, что для норвежской и европейской безопасности жизненно важно, чтобы агрессия РФ против Украины не имела успеха.

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Источник: правительство Норвегии