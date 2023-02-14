Норвегія передасть Україні 8 Leopard 2 і до 4 танків спецпризначення

Лютий, 14 в 15:01

Норвегія відправить в Україну 8 танків Leopard 2 і до 4 танків спеціального призначення. Також Осло виділить кошти на боєприпаси та запчастини.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

– Оскільки зараз як ніколи важливо підтримувати боротьбу України за свободу, ми вирішили подарувати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення. Декілька інших країн-союзників також вирішили пожертвувати танки, – повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Тип танків спеціального призначення залежатиме від того, що найбільше потрібно ЗСУ.

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– Війна в Україні наближається до критичної фази, і вони залежать від своєчасної та суттєвої підтримки. Ми також зробимо свій внесок у навчання та підготовку українських танкістів у Польщі разом з іншими країнами-союзниками. Ця допомога є важливим і вкрай необхідним внеском, – зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Окрім того, допомога включатиме передачу боєприпасів та запасних частин. Норвегія також зробить внесок у розмірі 250 млн крон до Фонду ЄС-Україна та Європейського фонду миру. Кошти будуть спрямовані на боєприпаси та запасні частини для Leopard 2.

– Норвезька військова підтримка України складається з пожертвувань з наших власних запасів, внесків у міжнародні спільні зусилля, пожертвувань обладнання безпосередньо від промисловості і навчання українських військових. На даному етапі ми вважаємо абсолютно необхідним надавати допомогу з наших власних запасів, – додав міністр оборони.

Він наголосив, що для норвезької та європейської безпеки життєво важливо, щоб агресія РФ проти України не мала успіху.

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Джерело: уряд Норвегії