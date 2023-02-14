Продвижение оккупантов в районе Бахмута незначительное – разведка Британии
За последние три дня наемники частной военной компании Вагнера могли добиться незначительных успехов вокруг северных окраин Бахмута Донецкой области, в том числе и у поселка Красная Гора.
Тактическое продвижение армии РФ к югу от города, по данным разведки Минобороны Великобритании, вероятно, незначительно.
Мешает успехам оккупантов, в частности, организованная украинская оборона.
На Севере, на участке Кременной – Сватово Луганской области, захватчики хоть и непрерывно наступают, но успехи каждой локальной атаки слишком малы для значительного прорыва.
Британские разведчики не исключают, что россияне, стремясь нивелировать достижения ВСУ в сентябре-ноябре 2022 года, могут попытаться продвинуться на запад к реке Жеребец.
– В целом текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские силы получают приказы продвигаться в большинстве секторов, но не накопили достаточно наступательной боевой мощи ни на одном направлении для достижения решающего эффекта, – сообщают в разведки Минобороны Великобритании.
Напомним, что накануне спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления РФ о захвате поселка Красная Гора вблизи Бахмута на Востоке Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.
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