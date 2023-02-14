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Факты / Україна

Продвижение оккупантов в районе Бахмута незначительное – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Бахмут
Фото: Генштаб ВСУ

За последние три дня наемники частной военной компании Вагнера могли добиться незначительных успехов вокруг северных окраин Бахмута Донецкой области, в том числе и у поселка Красная Гора.

Тактическое продвижение армии РФ к югу от города, по данным разведки Минобороны Великобритании, вероятно, незначительно.

Карта бойових дій довкола Донецька 13 лютого 2023

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Мешает успехам оккупантов, в частности, организованная украинская оборона.

На Севере, на участке Кременной – Сватово Луганской области, захватчики хоть и непрерывно наступают, но успехи каждой локальной атаки слишком малы для значительного прорыва.

Британские разведчики не исключают, что россияне, стремясь нивелировать достижения ВСУ в сентябре-ноябре 2022 года, могут попытаться продвинуться на запад к реке Жеребец.

Ріка Жеребець

– В целом текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские силы получают приказы продвигаться в большинстве секторов, но не накопили достаточно наступательной боевой мощи ни на одном направлении для достижения решающего эффекта, – сообщают в разведки Минобороны Великобритании.

Напомним, что накануне спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления РФ о захвате поселка Красная Гора вблизи Бахмута на Востоке Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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