Просування окупантів у районі Бахмута незначне – розвідка Британії

Лютий, 14 в 10:56

Упродовж останніх трьох днів найманці приватної військової компанії Вагнера могли досягти незначних успіхів навколо північних околиць Бахмута Донецької області, зокрема й біля селища Красна Гора.

Тактичне просування армії РФ на південь від міста, за даними розвідки Міноборони Великої Британії, імовірно, незначне.

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Заважає успіхам окупантів, зокрема, організована українська оборона.

На Півночі, на ділянці Кремінна – Сватове Луганської області, загарбники хоч і безперервно наступають, але успіхи кожної локальної атаки надто мізерні для значного прориву.

Британські розвідники не виключають, що росіяни, прагнучи нівелювати досягнення ЗСУ у вересні-листопаді 2022 року, можуть спробувати просунутись на захід до річки Жеребець.

– Загалом поточна оперативна картина свідчить про те, що російські сили отримують накази просуватися в більшості секторів, але не накопичили достатньо наступальної бойової потужності на жодному напрямку задля досягнення вирішального ефекту, – повідомляють у розвідці Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що напередодні речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував заяви РФ про захоплення селища Красна Гора поблизу Бахмута на Сході України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.

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