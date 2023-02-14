Февраль, 14 в 15:28

Фото — Facebook kariuomene

Недавно Литва передала военную помощь Украине – первую партию шведских зенитных пушек L-70. На сегодняшний день такие пушки на вооружении имеют около 40 стран.

Что известно о шведских зенитных пушках L-70: характеристики и год выпуска – читайте в материале Фактов.

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Шведские зенитные пушки L-70: что известно

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, L-70 – это 40-мм пушка, которая имеет достаточно высокую скорострельность, она может выпускать до 300 выстрелов в минуту, имеет дальность до 12 км. Пушка была разработана в 40-х годах прошлого века, однако стала на вооружение с 1952 года.

Литва обещала Украине передать 36 единиц такого оружия. Это не совсем нанотехнологическое оружие, но и атакующие нас дроны, особенно Шахеды, тоже не очень современные.

Мы пытались сделать более современное оружие, но выяснилось — чтобы достичь определенной цели, что-то уничтожить на территории врага, хватает даже моторчика и мопедов.

Поэтому их нужно бить не дорогим оружием, а простым, обычным орудием.

Важно, что пушка L-70 – не хуже той, которая у нас сейчас есть на вооружении (ЗУ-23). Она очень хорошо работает не только по беспилотным летательным аппаратам, но и иногда могут уничтожать вертолеты и самолеты, крылатые ракеты. Это оружие можно использовать не только против Шахедов, но и против вертолетов врага, штурмовой авиации.

L-70 можно использовать не только по воздушным целям. Они очень хорошо работают и по наземным. Сеют панику среди врага, уничтожают легкую бронированную технику и т.д. Поэтому это – очень хорошее орудие, несмотря даже на то, что у L-70 уже очень почтенный возраст.

Пушка L-70: характеристики

Автоматическая зенитная пушка L-70 разработана фирмой Bofors. Она широко поставлялась за границу и по лицензии выпускалась в шести странах Европы.

Для наведения пушки на цель используют электрогидравлический привод, но при необходимости орудие можно наводить и вручную. L-70 может стрелять как одиночными выстрелами, так и автоматическим огнем.