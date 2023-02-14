Лютий, 14 в 15:28

Фото – Facebook kariuomene

Нещодавно Литва передала військову допомогу Україні – першу партію шведських зенітних гармат L-70. Станом на сьогодні такі гармати на озброєнні мають близько 40 країн.

Що відомо про шведські зенітні гармати L-70: характеристики та рік випуску – читайте в матеріалі Фактів.

Зараз дивляться

Шведські зенітні гармати L-70: що відомо

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, L-70 – це 40-мм гармата, яка має доволі високу швидкострільність, вона може випускати до 300 пострілів за хвилину, має дальність до 12 км. Гармата була розроблена в 40-х роках минулого століття, однак стала на озброєння з 1952 року.

Литва обіцяла Україні передати 36 таких гармат. Це не зовсім нанотехнологічна зброя, але й дрони, які нас атакують, особливо Шахеди, теж не дуже сучасна зброя.

Ми намагалися зробити сучаснішу зброю, але з’ясувалося, що для того, аби досягнути певної мети, щось знищити на території ворога, вистачає навіть моторчика та мопедів. Тому їх потрібно позбуватися не зброєю, яка коштує дуже дорого, а простим, звичайним знаряддям.

Важливо, що гармата L-70 не гірша за ту, яка в нас зараз є на озброєнні (ЗУ-23). Вона дуже добре працює не тільки по безпілотних літальних апаратах, а й іноді може знищувати гелікоптери та літаки, крилаті ракети.

Цю зброю можна використовувати не тільки проти Шахедів, а й проти гелікоптерів ворога, штурмової авіації.

Також L-70 можна використовувати не тільки по повітряних цілях. Вони дуже добре працюють й по наземних. Сіють паніку серед ворога, нищать легку броньовану техніку тощо. Тому це – дуже добре знаряддя, попри навіть на те, що L-70 має поважний вік.

Гармата L-70: характеристики

Автоматична зенітна гармата L-70 розроблена фірмою Bofors. Вона широко постачалася за кордон і за ліцензією випускалася у шести країнах Європи.

Для наведення гармати на ціль використовують електрогідравлічний привід, але за потреби гармату можна наводити й вручну. L-70 може стріляти як одиночними пострілами, так і автоматичним вогнем.