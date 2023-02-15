Февраль, 14 в 23:00

Американские военные рассматривают возможность отправки Украине тысяч единиц конфискованного оружия и более миллиона патронов, которые когда-то предназначались для поддерживаемых Ираном боевиков в Йемене.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские официальные лица. Отмечается, что такой шаг является беспрецедентным и направлен на помощь Украине в борьбе с российскими войсками.

Американские чиновники заявили газете, что они рассматривают возможность отправки Украине более 5 тыс. автоматов, 1,6 млн патронов для стрелкового оружия, небольшого количества противотанковых ракет и более 7 тыс. взрывателей, изъятых в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

Сейчас смотрят

— Этот необычный шаг откроет новые возможности для поставок огнестрельного оружия, которым Америка и ее союзники могли бы воспользоваться, поскольку они пытаются удовлетворить потребности Украины в военной поддержке, так как ее война с Россией идет второй год, — говорится в сообщении.

На этой неделе США и союзники по НАТО встретились в Брюсселе в формате Рамштайна, чтобы обсудить новые способы ускорения поставок оружия в Украину и дефицит военных поставок, который создает война.

— Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Текущий уровень расходов Украины на боеприпасы во много раз превышает наши текущие темпы производства. Это ставит нашу оборонную промышленность в затруднительное положение.

По данным Пентагона, на этой неделе США поставили Украине более 100 млн патронов для стрелкового оружия.

По словам американских чиновников, юристы администрации Байдена изучали вопрос о том, создает ли резолюция какую-либо свободу действий для передачи оружия Украине, пишет WSJ.

Сторонники этой идеи говорят, что президент Байден может решить этот юридический вопрос, подготовив указ или работая с Конгрессом, чтобы уполномочить США изъять оружие в рамках гражданской конфискации и отправить его в Украину, отмечает газета.

Винтовки и боеприпасы были изъяты в последние месяцы США и Францией в рамках глобальных усилий, направленных главным образом на предотвращение контрабанды Ираном оружия в Йемен. Союзники Тегерана по движению Хути ведут восьмилетнюю войну против поддерживаемого Саудовской Аравией правительства, которое было вытеснено из столицы в 2014 году.

Как правило, оружие изымается и уничтожается США и их союзниками, обеспечивающими соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Йемен. Но американские чиновники заявили, что глобальные усилия по снабжению Украины оружием вызвали дискуссию об отправке конфискованного военного имущества в Киев.

Сегодня задачей Белого дома является поиск юридического обоснования для изъятия оружия из одного конфликта и передачи его в другой, поскольку эмбарго ООН на поставки оружия требует, чтобы США и их союзники уничтожали, хранили или избавлялись от захваченного оружия.

Американские военные чиновники начали серьезно рассматривать эту идею в конце прошлого года после того, как ВМС США конфисковали миллион патронов на борту рыболовного судна, следовавшего из Ирана в Йемен, сказали чиновники. Несколько недель спустя американские военные изъяли более 2 тыс. автоматов АК-47 с небольшого рыболовецкого судна в Оманском заливе. В середине января французские войска обнаружили 3 тыс. автоматов, почти 600 тыс. патронов и более 20 противотанковых ракет на борту другого рыболовецкого судна в Оманском заливе.

По словам американских чиновников, отправка оружия, предназначенного для поддерживаемых Ираном сил в Йемене, Украине позволит Америке оказать давление на Иран, который предоставил России сотни дронов-камикадзе.

— Это сигнал взять оружие, предназначенное для вооружения марионеток Ирана, и перевернуть его для достижения наших приоритетов в Украине, где Иран поставляет оружие России, — сказал один из американских чиновников.

США и их союзники обвиняют Иран в поставках военной помощи боевикам Хути в Йемене на протяжении многих лет. Иран, который оказывает открытую политическую поддержку силам Хути, отрицает, что поставляет оружие в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия.

ООН утверждает, что Иран является наиболее вероятным источником ракет, беспилотников, ракет и стрелкового оружия, которые помогают хути успешно удерживать позиции в восьмилетней войне против поддерживаемых Саудовской Аравией йеменских сил.

Силы Хути неоднократно запускали ракеты и беспилотники из Йемена, нацеливаясь на столицы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые оказывают военную поддержку международно признанному йеменскому правительству.

Война привела к тому, что ООН называет одной из худших гуманитарных катастроф в мире: 23 миллиона человек в Йемене — почти три четверти населения — нуждаются в гуманитарной помощи.