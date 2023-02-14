Украине нужно уничтожать от 5 до 10 тыс. российских захватчиков в день – Подоляк

Февраль, 14 в 18:14

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил, что для эффективной борьбы с Россией Украине необходимо уничтожать от 5 до 10 тыс. российских агрессоров за один день. Именно для этого Украине нужны дальнобойные ракеты, авиация и бронетехника.

Об этом Подоляк заявил в эфире телемарафона Єдині новини во вторник, 14 февраля.

– Я считаю, что будет эффективно, если Украина будет уничтожать от 5 до 10 тыс. российских захватчиков. Если будет большой поток похоронок идти в РФ, тогда это будет постепенно давать возможность начинаться социальным бунтам, – сказал советник.

Он отметил, что РФ не понимает аргументов – ее жителям безразлично, что идет несправедливая война на украинской территории, они пришли в Украину убивать.

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– Но если вы будете убивать их встречно и отправлять туда конкретную массу юридических подтверждений этому, они будут пугаться и будут нас бояться. Ключевой элемент этой войны – они должны нас бояться, – заявил Подоляк.

Он добавил, что по весне у Украины и у западных партнеров “есть определенное планирование”.

– Для того, чтобы куда-то зайти и эффективно отработать, нужна технология. Ты не можешь взять 20 человек и отправить их, чтобы освободить территорию в 100 кв.км. Есть определенные технологии, и мы должны собрать необходимое количество оружия, инструментов, – сообщил Михаил Подоляк.

По его словам, Рамштайн показывает, что партнеры понимают, что на данном этапе Украине нужны ракеты, авиация и бронетехника.