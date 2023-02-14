Україні треба знищувати від 5 до 10 тис. російських загарбників за день – Подоляк

Лютий, 14 в 18:14

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк оцінив, що для ефективної боротьби з Росією Україні необхідно почати знищувати від 5 до 10 тис. російських агресорів за один день. Саме для цього Україні потрібні далекобійні ракети, авіація та бронетехніка.

Про це Подоляк заявив в ефірі телемарафону Єдині новини у вівторок, 14 лютого.

– Я вважаю, що буде ефективно, якщо Україна буде знищувати від 5 до 10 тис. російських загарбників. Якщо буде великий потік похоронок іти в РФ, тоді це буде поступово давати можливість починатись соціальним бунтам, – сказав радник.

Він зазначив, що РФ не розуміє аргументів – її жителям байдуже, що йде несправедлива війна на українській території, вони прийшли в Україну вбивати.

Зараз дивляться

– Але якщо ви будете вбивати їх зустрічно і відправлятимете туди конкретну масу юридичних підтверджень цього, вони будуть лякатись і будуть нас боятись. Ключовий елемент цієї війни – вони мають сильно нас боятись, – заявив Подоляк.

Він додав, що щодо весни в України та у західних партнерів “є певне планування”.

– Для того, щоб кудись зайти і ефективно відпрацювати, треба технологія. Ти не можеш взяти 20 людей і відправити їх, щоб звільнити територію обсягом 100 кв.км. Є певні технології, і ми маємо зібрати необхідну кількість зброї, інструментів, – повідомив Михайло Подоляк.

За його словами, Рамштайн показує, що партнери розуміють, що на цьому етапі Україні потрібні ракети, авіація та бронетехніка.