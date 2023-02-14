Февраль, 14 в 20:20

Главное управление разведки опубликовало перехват разговора русского военного, который пожаловался другу, что находится на фронте без определенных сроков и без особых условий.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУР во вторник, 14 февраля.

– Мне здесь еще год тусоваться, как минимум, видишь – нет никаких сроков… Как можно бросить человека без каких-либо сроков вообще? – сказал оккупант.

Он добавил, что ему и его “коллегам” приходится жить в земле, в то время, когда его руководство живет в трехэтажных коттеджах.

Сейчас смотрят

– Всех бросили: все надеялись, что вот три месяца, и в новый год – домой, – отметил агрессор.

Российский солдат объяснил, что он десятый в очереди на отпуск, а это значит, что он сможет попасть домой на 15 дней только через год.