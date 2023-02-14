Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Усі вже на межі зриву: військовий РФ жаліється на перебування на фронті без термінів та умов

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Російські військові
Фото: Dreamstime

Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови російського військового, який пожалівся другові, що перебуває на фронті без визначених термінів та без особливих умов. 

Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому пресслужбою ГУР у вівторок, 14 лютого.

– Мені тут ще рік тусуватись, як мінімум, бачиш – немає ніяких термінів… Як можна кинути людину без якихось термінів взагалі? – сказав окупант. 

Він додав, що йому та його “колегам” доводиться жити в землі, у той час, коли його ж керівництво живе у триповерхових котеджах. 

Зараз дивляться

– Усіх кинули: усі сподівались, що ось три місяці, і в новий рік – додому, – зазначив агресор. 

Російський солдат пояснив, що він є десятим у черзі на відпустку, а це означає, що він матиме змогу потрапити додому на 15 днів тільки через рік. 

Читайте
Нова хвиля мобілізації виснажить РФ ще більше – ГУР

Джерело: ГУР
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка