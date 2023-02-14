Усі вже на межі зриву: військовий РФ жаліється на перебування на фронті без термінів та умов
Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови російського військового, який пожалівся другові, що перебуває на фронті без визначених термінів та без особливих умов.
Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому пресслужбою ГУР у вівторок, 14 лютого.
– Мені тут ще рік тусуватись, як мінімум, бачиш – немає ніяких термінів… Як можна кинути людину без якихось термінів взагалі? – сказав окупант.
Він додав, що йому та його “колегам” доводиться жити в землі, у той час, коли його ж керівництво живе у триповерхових котеджах.
– Усіх кинули: усі сподівались, що ось три місяці, і в новий рік – додому, – зазначив агресор.
Російський солдат пояснив, що він є десятим у черзі на відпустку, а це означає, що він матиме змогу потрапити додому на 15 днів тільки через рік.