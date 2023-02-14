Лютий, 14 в 20:20

Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови російського військового, який пожалівся другові, що перебуває на фронті без визначених термінів та без особливих умов.

Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому пресслужбою ГУР у вівторок, 14 лютого.

– Мені тут ще рік тусуватись, як мінімум, бачиш – немає ніяких термінів… Як можна кинути людину без якихось термінів взагалі? – сказав окупант.

Він додав, що йому та його “колегам” доводиться жити в землі, у той час, коли його ж керівництво живе у триповерхових котеджах.

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– Усіх кинули: усі сподівались, що ось три місяці, і в новий рік – додому, – зазначив агресор.

Російський солдат пояснив, що він є десятим у черзі на відпустку, а це означає, що він матиме змогу потрапити додому на 15 днів тільки через рік.