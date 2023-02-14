Февраль, 14 в 20:09

По факту жестокого задержания мужчины в Одессе к ответственности привлекли руководителей районного и областного Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП).

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг, которое распространило заявление Одесского областного ЦК и СП.

— По факту конфликтной ситуации, произошедшей 14 февраля 2023 года во время работы группы военнослужащих одного из ТЦК и СП по оповещению граждан, подлежащих мобилизации, в общественном месте, военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий, — говорится в сообщении.

В ОК Юг назвали это “некорректным поведением военнослужащих”, которое было осуждено командованием.

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— Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении.

В то же время с личным составом, который привлечен к мероприятиям оповещения, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов, сообщили военные.

В ОК Юг напомнили, что меры мобилизации являются не личной прихотью сотрудников ТЦК и СП, а общегосударственными мероприятиями, которые призваны сформировать резерв Сил обороны.

Отметим, что речь идет о случае задержания мужчины в Одессе, во время чего несколько сотрудников ТЦК и СП стоят над мужчиной, лежащим на земле. Соответственное видео появилось 14 февраля в соцсетях. Прохожие пытаются отбить мужчину у военных, а сам мужчина пытается противодействовать задержанию.