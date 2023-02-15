Февраль, 15 в 17:04

Великобритания и другие европейские страны согласовали пакет помощи для Украины на сумму свыше €226 млн.

Помощь Киев получит от новосозданного Международного фонда для Украины (IFU), об этом сообщили на сайте Минобороны Британии.

— Первый пакет будет включать артиллерийские боеприпасы, средства морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части для оборудования, в том числе для украинских танков, — говорится в сообщении.

Пакет помощи был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией.

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Эти партнеры вместе с Исландией и Литвой внесли коллективный вклад в фонд на общую сумму более 520 млн фунтов стерлингов.

– Этот пакет снаряжения обеспечит значительное усиление потенциала Вооруженных сил Украины и поддержит их способность защищать свою страну. Международный фонд для Украины, возглавляемый Великобританией, демонстрирует преданность Британии и наших членов Альянса обеспечению предоставления Украине жизненно необходимой военной помощи, — заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Фото: Минобороны Британии