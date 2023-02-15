Лютий, 15 в 17:04

Велика Британія та інші європейські країни погодили пакет допомоги для України на суму понад €226 млн.

Допомогу Київ отримає від новоствореного Міжнародного фонду для України (IFU), про це повідомили на сайті Міноборони Британії.

– Перший пакет включатиме артилерійські боєприпаси, засоби морської розвідки, спостереження та рекогносцювання, а також запасні частини для обладнання, зокрема для українських танків, – йдеться у повідомленні.

Пакет допомоги був узгоджений Британією, Нідерландами, Норвегією, Швецією та Данією.

Зараз дивляться

Ці партнери разом з Ісландією та Литвою зробили колективний внесок у фонд на загальну суму понад 520 млн фунтів стерлінгів.

– Цей пакет обладнання забезпечить значне посилення потенціалу Збройних сил України та підтримає їхню здатність захищати свою країну. Міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією, демонструє відданість Британії та наших членів Альянсу забезпеченню надання Україні життєво необхідної військової допомоги, – заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Фото: Міноборони Британії