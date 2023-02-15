Вместо истребителей Британия могла бы предоставить Украине оружие большой дальности и зенитные ракеты – Уоллес.

Февраль, 15 в 12:22

Вместо истребителей Великобритания могла предоставить Украине оружие большой дальности и зенитные ракеты.

Об этом в эфире Sky News заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что для предоставления истребителей потребуются месяцы на обучение пилотов и “существенная техническая бригада”. И если бы союзники не сосредотачивались на вопросе самолетов, могли бы скорее помогать Украине, предоставляя наземное вооружение.

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– Я думаю, что мы можем помочь Украине раньше, передав им необходимую силу на поле боя, а не выполняя специфический запрос, – сказал он.

Пытаясь объяснить журналистам, почему с поставками истребителей есть сложности, Уоллес сравнил предоставление ВСУ боевых самолетов с подарком болида Формулы-1.

– Подарить обычный автомобиль, на котором вы или я могли бы ездить, по сравнению с автомобилем Формулы-1 – это совсем другое дело, – заметил Уоллес.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус также прокомментировал возможность поставки самолетов в Украину, объяснив, что вопрос поставки истребителей сейчас не в центре внимания.