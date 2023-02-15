Февраль, 15 в 19:38

Государственная судебная администрация сообщила, что с 15 февраля людям начали рассылать судебные повестки и вызовы через мессенджер Viber. Там ожидается, что это поможет сэкономить государственные средства.

Выпущена обновленная версия программного обеспечения автоматизированной системы документооборота суда, которая позволяет отправлять судебные повестки и вызовы не только через SMS-сообщения, но и через мессенджер Viber.

Там уверяют, что подобное обновление полностью соответствует нормам законодательства, кроме того, для отправки одной судебной повестки через Viber требуется только одно сообщение. В то же время, через SMS приходилось в среднем отправлять 5-6 сообщений, а порой и 15, ведь одно такое сообщение не может передать достаточное количество символов.

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Государственная судебная администрация добавила, что если система с мессенджером не сработает, судебные повестки будут посылать по SMS.

И.о. гендиректора ГП Информационные судебные системы Николай Козлов сообщил, что за первую половину суток 15 февраля через Viber доставили 60% повесток.

В статистику вошли случаи, где участники судебного процесса дали согласие на использование электронных сообщений.

Нововведение за 12 часов помогло сэкономить более 5 тыс. грн (42% расходов на электронные сообщения).