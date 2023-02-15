Кооперация с членом НАТО: Украина начала серийное производство современных 120-мм мин

Февраль, 15 в 14:28

Представитель государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад во время брифинга в Киеве 15 февраля рассказала о совместном производстве Украиной современной 120-мм мины с одной из стран-членов НАТО. По ее словам, это первая такая кооперация.

– На мине все не завершится, вскоре мы вам покажем другие изделия, произведенные совместно со странами-партнерами. Этот процесс будет системным, потому что мы разрабатывали графики и имеем договоренности. Наконец-то можем показать, как выглядит эта кооперация на практике, – рассказала Сад.

Она добавила, что 120-мм мина является наиболее востребованным средством поражения на войне с РФ. Она поражает цель из миномета на расстояние до 7 км. Радиус поражений – от 25 до 60 м с осколковостью до 250 м. Мина производится с помощью современных технологий, что позволяет современное оборудование наших партнеров.

– Если 82-мм мина – это украинский продукт, изготовленный на зарубежных мощностях, то 120-мм мина – это продукт, над изготовлением которого мы работали совместно. Обе мины собираются по современным технологиям, – отметила спикер.

По ее словам, назвать сотрудничающую в разработке страну НАТО до конца войны нельзя – по контракту и по соображениям безопасности. Однако Сад уточнила, что это одна из центральноевропейских стран, которая тоже в определенной степени страдает от информационных гибридных рисков безопасности.

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Пока эта кооперация работает исключительно на нужды ВСУ, однако в Укроборонпроме ожидают, что после завершения войны можно будет говорить о том, чтобы обеспечивать войска союзников.

Спикер сообщила, что “очень скоро” эти мины появятся на передовой.

Фото: Укроборонпром