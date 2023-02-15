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Кооперація з членом НАТО: Україна почала серійне виробництво сучасних 120-мм мін

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Кооперація з членом НАТО: Україна почала серійне виробництво сучасних 120-мм мін

Речниця державного концерну Укроборонпром Наталія Сад під час брифінгу у Києві 15 лютого розповіла про спільне виробництво Україною сучасної 120-мм міни з однією з країн-членів НАТО. За її словами, це – перша така кооперація. 

– На міні все не завершиться, невдовзі ми вам покажемо інші вироби, виголовлені спільно з країнами-партнерами. Цей процес буде системним, бо ми розробляли графіки і маємо домовленості. Нарешті можемо показати, як виглядає ця кооперація на практиці, – розповіла Сад. 

Вона додала, що 120-мм міна є найбільш затребуваним засобом ураження на війні з РФ. Вона вражає ціль з міномету на відстань до 7 км. Радіус уражень – від 25 до 60 м з осколковістю до 250 м. Міна виготовляється за сучасними технологіями, що дозволяє сучасне обладнання наших партнерів. 

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– Якщо 82-мм міна – це український продукт, виготовлений на закордонних потужностях, то 120-мм міна – це продукт, над виготовленням якого ми працювали спільно. Обидві міни збираються за сучасними технологіями, – зазначила речниця. 

За її словами, назвати країну НАТО, яка співпрацює в розробці, до кінця війни не можна за контрактом та з міркувань безпеки. Проте Сад уточнила, що це одна з центральноєвропейських країн, яка теж певною мірою потерпає від безпекових інформаційних гібридних ризиків. 

Наразі ця кооперація працює винятково на потреби ЗСУ, однак в Укроборонпромі очікують, що після завершення війни можна буде говорити про те, щоб забезпечувати війська союзників.

Речниця повідомила, що “дуже скоро” ці міни з’являться на передовій. 

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Фото: Укроборонпром

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