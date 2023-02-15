Февраль, 15 в 20:04

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что на Востоке продолжается наступление врага. Атаки – круглосуточные, оккупанты теряют до 80% состава штурмовых отрядов.

Об этом говорится в сообщении, распространенном на канале Маляр в Telegram.

– В некоторых штурмовых отрядах ЧВК Вагнера и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава. Эвакуация погибших и раненых врагом ограничена или не производится вообще, – отмечает она.

В результате у российских военных, которые находятся на временно оккупированных территориях, отмечают существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий.

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– Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение “отрядов смертников” – подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно понесут большие боевые и санитарные потери, – говорится в сообщении.

Замминистра привела пример с учебным центром на территории Ростовской области, который еженедельно отправляет около 500 спешно обученных мобилизованных, большинство из которых проходят только ускоренный курс подготовки, продолжительность которого – 14-21 сутки.

Сообщается, что в подразделениях такие военнослужащие, чтобы не выполнять роль “отрядов смертников”, намеренно повреждают боевую технику, преимущественно двигатели.

После этого такая техника отправляется на ремонтные базы с полным боекомплектом, не произведя ни одного выстрела.