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Факты / Україна

Украина имеет информаторов в близком окружении Путина – ГУР

Валентина Летяк, редактор ленты
Кремль
Фото: Unsplash

Украинская разведка имеет информаторов в самом близком окружении российского диктатора Путина, которые в Кремле вне всяких подозрений.

Об этом в интервью греческому изданию Iefimerida заявил представитель Главного управление разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

— На войне мы используем все средства, которые позволяет нам закон. Мы нашли механизмы сотрудничества даже с очень близкими к Путину людьми. Эти люди вне всякого подозрения и известны как сторонники “великой России”, — объяснил он.

По его словам, в окружении Путина немало людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины, в частности войну.

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— Однако вряд ли есть такие, кто делает это из-за дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидят войну. Все они делают это для своей выгоды, потому что это в их интересах. Кто-то, чтобы спасти свою жизнь. А кто-то, потому что теряет деньги, — отметил Черняк.

В тоже время, по его мнению, эти люди пока не готовы к перевороту в РФ, но если Путин потеряет власть – они его уничтожат.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Iefimerida

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