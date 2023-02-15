Україна має інформаторів у близькому оточенні Путіна – ГУР

Лютий, 15 в 9:51

Українська розвідка має інформаторів у найближчому оточенні російського диктатора Путіна, які в Кремлі поза всякими підозрами.

Про це в інтерв’ю грецькому виданню Iefimerida заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

– На війні ми використовуємо всі засоби, які дозволяє нам закон. Ми знайшли механізми співпраці навіть із дуже близькими до Путіна людьми. Це люди поза всякою підозрою, відомі як прихильники “великої Росії”, – пояснив він.

За його словами, в оточенні Путіна чимало людей, які не підтримують його політику щодо України, зокрема війну.

Зараз дивляться

– Однак навряд чи є такі, хто робить це через дружні почуття до України чи через те, що ненавидять війну. Усі вони роблять це для своєї вигоди, бо це в їхніх інтересах. Хтось, щоб урятувати своє життя. А хтось, тому що втрачає гроші, – наголосив Черняк.

Водночас, на його думку, ці люди поки що не готові до перевороту в РФ, але якщо Путін втратить владу – вони його знищать.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Iefimerida