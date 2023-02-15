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Факты / Україна

В Украине находятся 97% всей армии РФ, истощение войск на уровне мировой войны — Уоллес

Валентина Чорна, редактор ленты
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Около 97% российской армии находятся в Украине. Об этом в эфире BBC Radio 4 заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что Россия не смогла собрать единую силу, чтобы “пробить” оборону Украины.

– То, что делает Россия, напоминает Первую мировую войну. С уровнем истощения и с показателями успеха, измеряемыми метрами, а не километрами. По нашим оценкам, 97% всей российской армии находится в Украине, — сказал он.

По словам Уоллеса, помогая Украине победить российскую армию, Запад укрепляет безопасность дома.

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— Если 97% российской армии сейчас находятся в Украине, с очень высоким уровнем оттока личного состава, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасность Европы, — объяснил Уоллес.

Также министр отметил, что наибольшим фактором неизвестности являются российские лидеры, которые либо “оторваны от реальности”, либо “не учитывают человеческие жизни в России”.

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