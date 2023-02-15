Лютий, 15 в 12:29

Близько 97% російської армії перебувають в Україні. Про це в ефірі BBC Radio 4 заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Він наголосив на тому, що Росія не змогла зібрати єдину силу, щоб “пробити” оборону України.

– Те, що робить Росія, нагадує Першу світову війну. З рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами. За нашими оцінками, 97% всієї російської армії перебуває в Україні, – сказав він.

За словами Воллеса, допомагаючи Україні перемогти російську армію, Захід зміцнює безпеку вдома.

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– Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні, з дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи, – пояснив Воллес.

Також міністр зазначив, що найбільшим фактором невідомості є російські лідери, які або “відірвані від реальності”, або “не зважають на людські життя в Росії”.