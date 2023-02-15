Лютий, 15 в 13:29

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель закликав країни Європи якнайшвидше передати танки Україні.

Він наголосив на тому, що весна та літо будуть вирішальними у війні проти російської армії.

– Я хочу звернутися до країн, які мають у себе сучасні танки, але вони просто стоять і вкриваються пилом, не використовуються. Передайте ці танки Україні, зробіть це якнайшвидше, — сказав він під час засідання Європарламенту.

Боррель заявив, що потрібно допомогти Україні у військовому плані, а також докладати всіх дипломатичних зусиль, необхідних для досягнення миру.

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– Це не альтернативи. Вони не суперечать одне одному. Ми повинні робити обидві речі паралельно, – сказав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Данія та Нідерланди передумали брати участь у танковій коаліції, тому не поставлятимуть Україні Leopard 2.

Водночас вчора, 14 лютого, глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що до танкової коаліції уже приєдналися десять країн. З них Польща, Німеччина, Канада, Іспанія, Португалія, Данія, Норвегія та Нідерланди дадуть Leopard, Чехія та США – танки на додачу до вже отриманих від Польщі Т-72.