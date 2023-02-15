Запад обеспокоен решением Украины удержать Бахмут: в ISW заявили, что это стратегически обосновано

Февраль, 15 в 8:41

Несмотря на беспокойство Запада, оборона Бахмута и создание условий для контрнаступления являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими действиями.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

— Западные сообщения указывают на то, что Запад по-прежнему обеспокоен решимостью Украины удержать Бахмут. В Washington Post также сообщали, что специалисты по оборонному планированию США считают, что украинские силы не могут одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление, и призвали Украину уделить приоритетное внимание весеннему контрнаступлению, а не защите Бахмута, — говорится в сообщении.

В то же время специалисты ISW указывают, что решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованным, несмотря на потери.

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Так, оборона города заставила Кремль использовать большую часть группировки Вагнера и ценные российские воздушно-десантные силы для поддержки наступательных операций на истощение.

Украинская оборона Бахмута привела к ослаблению значительных сил РФ и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления, считают аналитики.

— Если бы оккупанты взяли Бахмут без значительного сопротивления украинцев, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, чтобы Украина спешно строила оборонные позиции в менее благоприятной местности. Таким образом оборона Бахмута Украиной и попытка создать условия для контрнаступления, вероятно, взаимодополняют, а не взаимоисключают друг друга, — добавляют специалисты.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, комментируя ситуацию на Донбассе, сказал, что неподалеку Бахмута россияне сейчас сконцентрировали все силы, ресурсы и живую силу. Однако воины ВСУ мощно отражают вражеские атаки и штурмовые действия.