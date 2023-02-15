Євро різко здорожчало: який курс валют в Україні на 15 лютого
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У середу, 15 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,34 грн/€1. Це на 25 копійок більше, ніж вчора.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 15.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,3
|42,3
|Долар
|39,2
|39,7
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,95
|42,9
|Долар
|39,65
|40,45
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,3
|40,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,00
|42,65
|Долар
|39,30
|40,00
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,65
|42,65
|Долар
|39,60
|40,05
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк