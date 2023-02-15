Лютий, 15 в 9:35

У середу, 15 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,34 грн/€1. Це на 25 копійок більше, ніж вчора.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 15.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,3 42,3 Долар 39,2 39,7

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,95 42,9 Долар 39,65 40,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,3 40,45 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 42,00 42,65 Долар 39,30 40,00

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,65 42,65 Долар 39,60 40,05

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк