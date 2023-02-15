Захід стурбований рішенням України втримати Бахмут: в ISW заявили, що це стратегічно обґрунтовано

Лютий, 15 в 8:41

Попри занепокоєння Заходу, оборона Бахмута та створення умов для контрнаступу є взаємодоповнювальними, а не взаємовиключними діями.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

– Західні повідомлення вказують на те, що Захід, як і раніше, занепокоєний рішучістю України втримати Бахмут. У Washington Post також повідомляли, що фахівці з оборонного планування США вважають, що українські сили не можуть одночасно захищати Бахмут і почати весняний контрнаступ, і закликали Україну приділити пріоритетну увагу весняному контрнаступу, а не захисту Бахмута, – йдеться в повідомленні.

Водночас фахівці ISW зазначають, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим, попри втрати.

Зараз дивляться

Так, оборона міста змусила Кремль використати більшу частину угруповання Вагнера і задіяти цінні російські повітряно-десантні сили для підтримки наступальних операцій на виснаження.

Українська оборона Бахмута призвела до ослаблення значних сил РФ і, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу, вважають аналітики.

– Якби окупанти взяли Бахмут без значного спротиву українців, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, щоб Україна мала спішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмута Україною і спроба створити умови для контрнаступу, ймовірно, взаємодоповнюють, а не взаємовиключають одна одну, – додають фахівці.

Раніше очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, коментуючи ситуацію на Донбасі, сказав, що неподалік Бахмута росіяни зараз сконцентрували всі сили, ресурси та живу силу. Однак воїни ЗСУ потужно відбивають ворожі атаки та штурмові дії.