Снаряд попал в дом: в Херсонской области погибли супруги
Утром 16 февраля российские войска обстреляли из артиллерии село Змиевка в Херсонской области.
Один из вражеских снарядов попал в дом, убив супругов.
– Очередное трагическое утро в Херсонской области.
Российские артиллеристы знали, куда били. Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсонщины, – отмечают в областной военной администрации.
Отметим, что за сутки российские захватчики 52 раза атаковали Херсонщину.
Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и беспилотников.
Херсон российская армия атаковала 21 раз, прицельно ударив по жилым кварталам города.
Вражеские снаряды попали в причал, ботанический сад и дома херсонцев.
Накануне в Херсонской области из-за российских обстрелов три человека получили ранения разной степени тяжести.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Херсонская ОВА