Февраль, 16 в 11:06

Утром 16 февраля российские войска обстреляли из артиллерии село Змиевка в Херсонской области.

Один из вражеских снарядов попал в дом, убив супругов.

– Очередное трагическое утро в Херсонской области. Российские артиллеристы знали, куда били. Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсонщины, – отмечают в областной военной администрации.

Отметим, что за сутки российские захватчики 52 раза атаковали Херсонщину.

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Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и беспилотников.

Херсон российская армия атаковала 21 раз, прицельно ударив по жилым кварталам города.

Вражеские снаряды попали в причал, ботанический сад и дома херсонцев.

Накануне в Херсонской области из-за российских обстрелов три человека получили ранения разной степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА