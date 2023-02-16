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Факти / Україна

Снаряд влучив у будинок: у Херсонській області загинуло подружжя

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

Уранці 16 лютого російські війська обстріляли з артилерії село Зміївка в Херсонській області.

Один із ворожих снарядів поцілив у будинок, вбивши подружжя.

– Черговий трагічний ранок на Херсонщині.

Російські артилеристи знали, куди гатили. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини, – наголошують в обласній військовій адміністрації.

Зауважимо, що впродовж доби російські загарбники 52 рази атакували Херсонщину.

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Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та безпілотників.

Херсон російська армія атакувала 21 раз, прицільно вдаривши по житлових кварталах міста.

Ворожі снаряди поцілили в причал, ботанічний сад та оселі херсонців.

Напередодні в Херсонській області через російські обстріли три людини дістали поранень різного ступеня важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

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