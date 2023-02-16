Снаряд влучив у будинок: у Херсонській області загинуло подружжя
Уранці 16 лютого російські війська обстріляли з артилерії село Зміївка в Херсонській області.
Один із ворожих снарядів поцілив у будинок, вбивши подружжя.
– Черговий трагічний ранок на Херсонщині.
Російські артилеристи знали, куди гатили. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини, – наголошують в обласній військовій адміністрації.
Зауважимо, що впродовж доби російські загарбники 52 рази атакували Херсонщину.
Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та безпілотників.
Херсон російська армія атакувала 21 раз, прицільно вдаривши по житлових кварталах міста.
Ворожі снаряди поцілили в причал, ботанічний сад та оселі херсонців.
Напередодні в Херсонській області через російські обстріли три людини дістали поранень різного ступеня важкості.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Херсонська ОВА