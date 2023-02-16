Февраль, 16 в 10:32

В четверг, 16 февраля, в течение дня РФ снова может нанести массированный удар по Украине.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Вполне вероятно (повторение обстрела, — РЕД.), поскольку они подбирают новую тактику, которая будет для них результативной. Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных и уничтоженных ракет силами противовоздушной обороны. Оно действительно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессора, – сказала Гуменюк.

Она также отметила, что недавний запуск россиянами воздушных шаров с отражателями связан с изменением тактики противника и нехваткой более высококачественного оборудования.

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Источник: телемарафон