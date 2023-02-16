Лютий, 16 в 10:32

У четвер, 16 лютого, протягом дня РФ знову може завдати масованого удару по Україні.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– Цілком ймовірно (повторення обстрілу, – РЕД.), оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно справді не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресора, – сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що нещодавній запуск росіянами повітряних куль із відбивачами пов’язаний зі зміною тактики противника та нестачею більш високовартісного обладнання.

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Уночі 16 лютого війська РФ завдали нового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Джерело: телемарафон