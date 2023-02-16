Февраль, 16 в 18:12

16 февраля в Украине состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой едут 100 наших бойцов и один гражданский.

– Продолжаем возвращать украинцев из плена. Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский, – написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Из плена в Украину вернули 100 бойцов и одного гражданского — Ермак / 2 фотографии

Среди освобожденных бойцов — нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 воина из Азовстали.

— Многие герои получили ранения разной тяжести. Мы продолжаем работать, спасибо команде и Координационному штабу по обращению с военнопленными. Вернем домой всех, — добавил руководитель ОП.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что среди освобожденных есть украинские военные из Херсонского и Киевского направлений. Среди других также 63 защитника Азовстали, защитники Бучи, Херсона и Лимана.

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— К Военно-морским силам принадлежат 46 освобожденных, к Государственной пограничной службе — 29, Нацгвардии — 12, восемь освобожденных принадлежат Вооруженным Силам Украины, пятеро — к рядам Территориальной обороны, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что гражданским оказался первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк. Его похитили 19 марта прошлого года на блокпосте возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким.

Напомним, что 10 февраля удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.

Фото: Андрей Ермак