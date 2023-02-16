Лютий, 16 в 18:12

16 лютого в Україні відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому їдуть 100 наших бійців та один цивільний.

– Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний, – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

З полону в Україну повернули 100 бійців та одного цивільного – Єрмак / 2 фотографии

Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з Азовсталі.

– Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості. Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо додому всіх, – додав керівник ОП.

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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що серед звільнених є українські оборонці з Херсонського та Київського напрямків. Серед інших захисники Бучі, Херсона та Лиману.

– До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до ЗСУ, п’ятеро — до лав Територіальної оборони, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що цивільним виявився перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк. Він був викрадений 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких.

Нагадаємо, що 10 лютого вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Фото: Андрій Єрмак