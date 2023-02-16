Февраль, 16 в 12:55

Сегодня, 16 февраля, РФ обстреляла Павлоград Днепропетровской области и Кременчуг Полтавской области ракетами Х-22, которые невозможно перехватить имеющимися средствами ПВО.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

– Сегодня именно Х-22 ракеты, 12 были выпущены из 6 самолетов в Курской области. Это террористические ракеты. Это оружие, которое приравнивается к террористическому, когда его выпускают по мирным густонаселенным городам, — заявил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, масса боевой части ракеты Х-22 – около 950 кг, а возможная погрешность – 600 м.

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– Эти ракеты попали сегодня по нашим городам. Видим, что происходит в Павлограде. И взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге. К сожалению, есть такие потери, — отметил он.

Ночью 16 февраля войска РФ нанесли новый массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Источник: телемарафон