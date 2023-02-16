Оружие, которое приравнивается к террористическому. Россияне атаковали Павлоград и Кременчуг ракетами Х-22 — Игнат
Сегодня, 16 февраля, РФ обстреляла Павлоград Днепропетровской области и Кременчуг Полтавской области ракетами Х-22, которые невозможно перехватить имеющимися средствами ПВО.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
– Сегодня именно Х-22 ракеты, 12 были выпущены из 6 самолетов в Курской области. Это террористические ракеты. Это оружие, которое приравнивается к террористическому, когда его выпускают по мирным густонаселенным городам, — заявил Игнат.
По словам спикера Воздушных сил, масса боевой части ракеты Х-22 – около 950 кг, а возможная погрешность – 600 м.
– Эти ракеты попали сегодня по нашим городам. Видим, что происходит в Павлограде. И взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге. К сожалению, есть такие потери, — отметил он.
Ночью 16 февраля войска РФ нанесли новый массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Источник: телемарафон