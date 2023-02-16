Зброя, яка прирівнюється до терористичної. Росіяни атакували Павлоград та Кременчук ракетами Х-22 – Ігнат
Сьогодні, 16 лютого, РФ обстріляла Павлоград Дніпропетровської області та Кременчук Полтавської області ракетами Х-22, які неможливо перехопити наявними засобами ППО.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
– Сьогодні саме Х-22 ракети, 12 було випущено з 6 літаків у Курській області. Це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають по мирних густонаселених містах, – заявив Ігнат.
За словами речника Повітряних сил, маса бойової частини ракети Х-22 – близько 950 кг, а можлива похибка – 600 м.
– Ці ракети влучили сьогодні по наших містах. Бачимо, що відбувається у Павлограді. І вибух на нафтопереробному заводі у Кременчуці. На жаль, маємо такі втрати, – зазначив він.
Уночі 16 лютого війська РФ завдали нового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
Джерело: телемарафон