Лютий, 16 в 12:55

Сьогодні, 16 лютого, РФ обстріляла Павлоград Дніпропетровської області та Кременчук Полтавської області ракетами Х-22, які неможливо перехопити наявними засобами ППО.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

– Сьогодні саме Х-22 ракети, 12 було випущено з 6 літаків у Курській області. Це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають по мирних густонаселених містах, – заявив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, маса бойової частини ракети Х-22 – близько 950 кг, а можлива похибка – 600 м.

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– Ці ракети влучили сьогодні по наших містах. Бачимо, що відбувається у Павлограді. І вибух на нафтопереробному заводі у Кременчуці. На жаль, маємо такі втрати, – зазначив він.

Уночі 16 лютого війська РФ завдали нового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Джерело: телемарафон