Оккупанты заявляют об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Крыму
Утром 17 февраля оккупационные власти Севастополя сообщили о работе ПВО в районе Балаклавской ТЭС.
Об этом гауляйтер Севатополя Михаил Развожаев написал в Telegram.
– Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.
Кроме того, Развожаев заявил, что сегодня ночью в Стрелецкой бухте на противолодочном корабле произошел “бытовой пожар”.
По его словам, этот корабль списан и готовится к утилизации.
– Сейчас возгорание ликвидировано полностью, остается задымление. Пострадавших нет. Предварительные причины возгорания – розетка не выдержала нагрузки бытового обогревателя, – написал гауляйтер.
Вчера, 16 февраля, сообщалось, что в оккупированном Армянске в Крыму раздался сильный взрыв.
Источник: Развожаев
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