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Факты / Україна

Оккупанты заявляют об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Крыму

Бедрак Виктория, редактор ленты
Робота ППО в Одеській області 9 жовтня 2022
Фото: Генштаб ВСУ

Утром 17 февраля оккупационные власти Севастополя сообщили о работе ПВО в районе Балаклавской ТЭС.

Об этом гауляйтер Севатополя Михаил Развожаев написал в Telegram.

– Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Кроме того, Развожаев заявил, что сегодня ночью в Стрелецкой бухте на противолодочном корабле произошел “бытовой пожар”.

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По его словам, этот корабль списан и готовится к утилизации.

– Сейчас возгорание ликвидировано полностью, остается задымление. Пострадавших нет. Предварительные причины возгорания – розетка не выдержала нагрузки бытового обогревателя, – написал гауляйтер.

Вчера, 16 февраля, сообщалось, что в оккупированном Армянске в Крыму раздался сильный взрыв.

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Источник: Развожаев

Фото: скриншот

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