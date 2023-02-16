Февраль, 16 в 14:59

В оккупированном Крыму снова прогремел взрыв — на этот раз в Армянске.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его информации, мощный взрыв прогремел в районе воинской части.

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Местные жители публикуют фото и видео столба белого дыма, но оккупационные власти пока ничего не говорят.

В Telegram-каналах местные жители сообщают, что взрывов было три. Некоторые говорят, что сработала противовоздушная оборона. Также есть информация, что густой дым виден именно за Перекопским перешейком, а не в Армянске.

Утром сообщалось, что в Севастополе раздались несколько взрывов — предварительно, взрывы раздавались вблизи российских воинских частей.

Фото: скриншот