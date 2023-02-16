В оккупированном Армянске в Крыму прогремел сильный взрыв
Требует проверки
В оккупированном Крыму снова прогремел взрыв — на этот раз в Армянске.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его информации, мощный взрыв прогремел в районе воинской части.
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Местные жители публикуют фото и видео столба белого дыма, но оккупационные власти пока ничего не говорят.
В Telegram-каналах местные жители сообщают, что взрывов было три. Некоторые говорят, что сработала противовоздушная оборона. Также есть информация, что густой дым виден именно за Перекопским перешейком, а не в Армянске.
Утром сообщалось, что в Севастополе раздались несколько взрывов — предварительно, взрывы раздавались вблизи российских воинских частей.
Фото: скриншот