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Факти / Україна

Окупанти заявляють про атаку безпілотника на Балаклавську ТЕС в Криму

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Робота ППО в Одеській області 9 жовтня 2022
Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 17 лютого окупаційна влада Севастополя повідомила про роботу ППО у районі Балаклавської ТЕС.

Про це гауляйтер Севатополя Михайло Развожаєв написав у Telegram.

– Сьогодні рано-вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає, вона працює в штатному режимі, – йдеться в повідомленні.

Окрім того Развожаєв заявив, що сьогодні вночі у Стрілецькій бухті на протичовновому кораблі сталася “побутова пожежа”.

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За його словами, цей корабель списаний і готується до утилізації.

– Зараз пожежу ліквідовано повністю, залишається задимлення. Постраждалих немає. Попередні причини займання – розетка не витримала навантаження побутового обігрівача, – написав гауляйтер.

Вчора, 16 лютого, повідомлялось, що в окупованому Армянську в Криму пролунав сильний вибух.

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Джерело: Развожаєв

Фото: скриншот

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