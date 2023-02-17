Окупанти заявляють про атаку безпілотника на Балаклавську ТЕС в Криму
Вранці 17 лютого окупаційна влада Севастополя повідомила про роботу ППО у районі Балаклавської ТЕС.
Про це гауляйтер Севатополя Михайло Развожаєв написав у Telegram.
– Сьогодні рано-вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає, вона працює в штатному режимі, – йдеться в повідомленні.
Окрім того Развожаєв заявив, що сьогодні вночі у Стрілецькій бухті на протичовновому кораблі сталася “побутова пожежа”.
За його словами, цей корабель списаний і готується до утилізації.
– Зараз пожежу ліквідовано повністю, залишається задимлення. Постраждалих немає. Попередні причини займання – розетка не витримала навантаження побутового обігрівача, – написав гауляйтер.
Вчора, 16 лютого, повідомлялось, що в окупованому Армянську в Криму пролунав сильний вибух.
Джерело: Развожаєв
Фото: скриншот